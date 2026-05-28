הקלה בחום לפני סוף השבוע: ירידה בטמפרטורות ברחבי הארץ | מזג האוויר
מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרי הצפון והמרכז • בסוף השבוע צפויה התחממות הדרגתית • ביום ראשון הטמפרטורות כבר יחזרו להיות רגילות לעונה
תחזית מזג האוויר: היום (חמישי) תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון והמרכז, והן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה. יהיה מעונן חלקית עד בהיר.
>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<
היום, חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון והמרכז, והן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה.
מחר, שישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בצפון הארץ ייתכנו טפטופים. משעות הצהריים ינשבו רוחות מערביות ערות בהרי הצפון והמרכז.
ביום שבת יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.
ובתחילת שבוע הבא, יום ראשון, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה ברובן רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף, ויהיה מעונן חלקית עד בהיר.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 17-29; טבריה 18-29; חיפה 19-24; תל אביב 21-25; ירושלים 14-24; באר שבע 18-29; אילת 22-34.