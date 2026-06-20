תחזית מזג האויר: היום (שבת) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.

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מחר (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ולא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות.

ביום שני יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום שלישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 18-34; טבריה 20-34; חיפה 20-28; תל אביב 22-28; ירושלים 16-29; באר שבע 19-32; אילת 25-39.