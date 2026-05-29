התחזית לסופ"ש: מזג האוויר נותר ללא שינוי, בשבת תחול התחממות קלה
היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ולא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות • בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון הארץ • ביום שבת יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות • התשקיף המלא
תחזית מזג האוויר: היום (שישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר ולא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות מערביות ערות בהרי הצפון והמרכז.
>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<
• היום, שישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר ולא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות מערביות ערות בהרי הצפון והמרכז.
• מחר, שבת, יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.
• ביום ראשון יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה ברוב האזורים. אחה"צ יתכן גשם מקומי בצפון מזרח הארץ.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 17-29; טבריה 18-29; חיפה 19-24; תל אביב 21-25; ירושלים 14-24; באר שבע 18-29; אילת 22-34.