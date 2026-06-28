החום חוזר: עלייה בטמפרטורות ברחבי הארץ | התחזית
היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, לצד הכבדה בעומסי החום • גם בימים הקרובים תימשך מגמת ההתחממות, והטמפרטורות יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה
תחזית מזג האוויר: היום (ראשון) תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותחול הכבדה בעומסי החום. בבוקר יהיה מעונן חלקית, ובהמשך היום ייעשה נאה.
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היום, ראשון, בבוקר יהיה מעונן חלקית, ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וכמו כן תחול הכבדה בעומסי החום.
מחר, שני, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן ייעשו שם מעט גבוהות מהרגיל לעונה. לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר.
ביום שלישי הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר.
ביום רביעי הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר, ולאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 21-34; טבריה 23-35; חיפה 23-29; תל אביב 24-29; ירושלים 17-30; באר שבע 22-34; אילת 28-40.