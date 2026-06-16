מגמת התחממות: היום עלייה בטמפרטורות, מחר חם מהרגיל בצפון | התחזית

היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ • מחר צפויה עלייה נוספת, בעיקר בצפון הארץ • בחמישי ובשישי תורגש התקררות הדרגתית

i24NEWS
i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
Google Newsעקבו אחרינועקבו
מתרחצים בחוף בתל אביב, ארכיון
מתרחצים בחוף בתל אביב, ארכיון דור פזואלו, פלאש 90

היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.

מחר (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. צפויה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בצפון, ושם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

ביום חמישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.

ביום שישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 19-34; טבריה 20-34; חיפה 21-28; תל אביב 22-28; ירושלים 15-29; באר שבע 19-33; אילת 27-38.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות