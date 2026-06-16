היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.

מחר (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. צפויה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בצפון, ושם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

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ביום חמישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.

ביום שישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 19-34; טבריה 20-34; חיפה 21-28; תל אביב 22-28; ירושלים 15-29; באר שבע 19-33; אילת 27-38.