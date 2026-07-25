תחזית מזג האוויר: היום (שבת) בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך ייעשה בהיר. תחול עלייה בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל. הים יהיה מסוכן לרחצה. הלילה יהיה מעונן חלקית, ולפנות בוקר ייתכנו טפטופים לאורך מישור החוף.

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מחר (ראשון) בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית עד מעונן, וייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום שני בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ובהמשך ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.

ביום שלישי בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ובהמשך היום ייעשה בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה קלה בעומסי החום.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 23-36; טבריה 24-36; חיפה 24-30; תל אביב 25-31; ירושלים 19-32; באר שבע 23-36; אילת 28-42.