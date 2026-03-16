תחזית מזג האוויר: קר יחסית לעונה, ייתכנו גשמים מקומיים

תחזית מזג האוויר: היום (שני) יהיה מעונן חלקית. טפטוף עד גשם מקומי קל ייתכן עד שעות הצוהריים ומידות החום יהיו נמוכות יחסית לעונה. מחר תחול התחממות ניכרת, אך בהמשך השבוע יתקרר ויהיה גשום.

היום, שני, יהיה מעונן חלקית. טפטוף עד גשם מקומי קל ייתכן עד שעות הצוהריים בצפון ובמרכז הארץ. עדיין יהיה קר מהרגיל לעונה.

מחר, יום שלישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וירידה בלחות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחר הצוהריים יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף.

ביום רביעי יהיה מעונן בעננות בגובה רב ובינוני. תחול התחממות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי. רוחות מזחיות חזקות ינשבו בשעות הבוקר בצפון ובהרי המרכז וייתכן שם אובך. לקראת שעות הצוהריים הרוחות יתחזקו גם בדרום הארץ ושם יתחוללו סופות חול. בנוסף, אחר הצוהריים יחלו לרדת גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה, וצפויים שטפונות מקומיים בנגב, בערבה ובנחלי מדבר יהודה וים המלח.

ביום חמישי יהיה מעונן עם ירידה ניכרת בטמפרטורות ועליה בלחות. ירדו גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים ובשעות הבוקר עדיין ייתכנו שטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. במהלך היום הגשמים יתמעטו בהדרגה.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 19-10; טבריה 19-11; חיפה 19-12; תל אביב 19-14; ירושלים 15-9; באר שבע 21-11; אילת 25-16.