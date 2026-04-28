היום (שלישי) ימשיך להיות מעונן חלקית, והטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר להמשך השבוע. אזהרת "ים גבוה ומסוכן לרחצה בים התיכון" בתוקף עד השעה 10:00. השירות המטאורולוגי מזהיר כי תתכן סכנת טביעה כתוצאה מגלים גבוהים ברוב מישור החוף, מאשקלון שבדרום ועד לחופי נהריה בצפון.

מחר (רביעי) יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום חמישי יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.

ביום שישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 15-25; טבריה 15-25; חיפה 16-21; תל אביב 16-21; ירושלים 10-21; באר שבע 13-24; אילת 18-26.