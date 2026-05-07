תחזית מזג האוויר: היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. משעות הצוהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.

מחר (שישי) יהיה לרוב בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אחר הצוהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.

ביום שבת יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום ראשון יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תורגש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ויהיה חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 26-12; טבריה 29-13; חיפה 21-14; תל אביב 22-15; ירושלים 22-9; באר שבע 25-12; אילת 30-18.