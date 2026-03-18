רביעי: חם מהרגיל עד שרבי עם רוחות חזקות - גשם בהמשך היום

היום (רביעי) תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות בעיקר במישור החוף ובשפלה, וייעשה חם מהרגיל עד שרבי. רוחות מזרחיות חזקות ינשבו בצפון ובהרי המרכז וייתכן אובך. לקראת שעות הצהריים הרוחות יתחזקו גם בדרום הארץ ושם יתחוללו סופות חול מקומיות. אחר הצהריים יחלו לרדת גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה. קיים צפי לשיטפונות בנגב, בערבה ובנחלי מדבר יהודה וים המלח. במהלך הלילה הגשמים יחלשו ויתמעטו.

מחר (חמישי) יהיה מעונן עם ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות. בבוקר ירדו גשמים מידי פעם מלווים בסופות רעמים יחידות בעיקר בצפון הארץ אשר יתפשטו משעות הצהרים גם למרכז, וקיים סיכוי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. במרבית אזורי הארץ ינשבו רוחות ערות.

ביום שישי יהיה מעונן חלקית. ירד גשם מדי פעם בצפון הארץ, ועד שעות הצהריים צפוי גשם מקומי במרכז הארץ. ברוב אזורי הארץ יוסיפו לנשב רוחות ערות, צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. במרכז הארץ ובדרומה הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 14-26; טבריה 14-25; חיפה 16-25; תל אביב 12-25; ירושלים 12-21; באר שבע 11-27; אילת 17-25.