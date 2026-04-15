היום (רביעי), יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעיקר בעננות גבוהה. במהלך הבוקר. תחול התחממות ניכרת והלחות תרד. יעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ, ויתכן אובך. בהמשך השבוע יוסיף להיות חם מאוד. שבירה צפויה בהמשך השבוע.

היום (רביעי), יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעיקר בעננות גבוהה. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בצפון הארץ ובהרי המרכז. הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת והלחות תרד. יעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. יתכן אובך .

מחר (חמישי), יהיה מעונן חלקית בעיקר בעננות גבוהה. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון. בהרים ובפנים הארץ צפויה עלייה נוספת בטמפרטורות. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. יתכן אובך. משעות אחה"צ יתכנו ממטרים מקומיים בדרום ובמזרח.

ביום שישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. ינשבו רוחות ערות. צפוי אובך. במהלך היום יכנס אוויר קריר יותר ולח. הרוחות יתחזקו. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים בודדות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בנחלי מדבר יהודה וים המלח, הנגב והערבה קיים חשש לשיטפונות.

ביום שבת יהיה מעונן חלקית עם ירידה ניכרת במידות החום שיחזרו להיות ממוצעות לעונה, ינשבו רוחות ערות ברוב האזורים.יתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון. יתכן אובך בעיקר בדרום.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 31-18; טבריה 30-18; חיפה 25-13; תל אביב 30-17; ירושלים 28-17; באר שבע 34-17; אילת 35-25.