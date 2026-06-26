תחזית מזג האוויר: היום (שבת) יהיה מעונן חלקית בשעות הבוקר ובהמשך ייעשה בהיר. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות.

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מחר (ראשון) יהיה מעונן חלקית בבוקר וייעשה בהיר במהלך היום. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום.

ביום שני, לאחר התפזרות עננות הבוקר, ייעשה בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן ייעשו שם מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

ביום שלישי, ייעשה בהיר בהמשך היום. הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 18-34; טבריה 22-34; חיפה 23-28; תל אביב 23-29; ירושלים 17-29; באר שבע 21-32; אילת 26-39.