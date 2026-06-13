תחזית מזג האוויר: מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות
יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ומידות החום יוסיפו להיות רגילות לעונה • בהמשך השבוע, התקררות קלה וטפטופים
i24NEWS
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תחזית מזג האוויר: היום (שבת) מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
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ביום ראשון, יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
ביום שני יוסיף להיות מעונן חלקית ותחול התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
ביום שלישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 18-32; טבריה 20-31; חיפה 20-27; תל אביב 22-27; ירושלים 16-27; באר שבע 18-32; אילת 27-38
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