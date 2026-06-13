תחזית מזג האוויר: מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות

יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ומידות החום יוסיפו להיות רגילות לעונה • בהמשך השבוע, התקררות קלה וטפטופים

i24NEWS 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■