תחזית מזג האוויר: מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות

תחזית מזג האוויר: היום (שני) יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

ביום שלישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום רביעי יהיה מעונן חלקית עד בהיר. צפויה עליה קלה נוספת במידות החום בעיקר בצפון, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

ביום חמישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 18-32; טבריה 20-32; חיפה 20-27; תל אביב 23-28; ירושלים 16-27; באר שבע 20-30; אילת 26-38