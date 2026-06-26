סופ"ש נעים: בשישי ושבת יהיה רגיל לעונה - לפני התחממות בתחילת השבוע | התחזית
בשישי ובשבת יהיה בבוקר מעונן חלקית, ובהמשך ייעשה בהיר, כאשר הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה • בראשון ובשני תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ
i24NEWS
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היום (שישי) יהיה בבוקר מעונן חלקית, ובהמשך ייעשה בהיר. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. בלילה צפוי להיות מעונן חלקית.
בשבת בבוקר יהיה מעונן חלקית וייעשה בהיר. לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות.
בראשון בבוקר יהיה מעונן חלקית וייעשה בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
בשני לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר. בעיקר בהרים ובפנים הארץ תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה שם מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
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