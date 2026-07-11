תחזית מזג האוויר: היום (שבת), לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.

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ביום ראשון, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ושם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.

ביום שני, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה בהיר. תחול עליה קלה נוספת במידות החום והן יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה נוספת בעומס החום.

ביום שלישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה בהיר. הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מעט מהממוצע בעיקר בהרים ובפנים הארץ .

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 35-19; טבריה 35-21; חיפה 29-21; תל אביב 29-24; ירושלים 30-17; באר שבע 33-20; אילת 39-27.