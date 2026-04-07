גשום ואפילו סוער: תחזית מזג האוויר לחג השני של פסח

למרות שבימים האחרונים פוקד את אזורינו מזג אוויר שמשי, נראה כי המגמה עומדת להשתנות מהר מאוד, שכן מהיום (שלישי), חג שני של פסח, תחל התקררות וגשם שצפוי לרדת ולהתחזק עם הזמן. במקביל קיים חשש לשטפונות בנחלי הדרום. בהמשך השבוע, החזית הקרירה תישאר באזורינו וצפויה להביא לירידת גשמים קלים נוספים.

היום יהיה מעונן עד מעונן חלקית, בשעות הבוקר צפויים גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. במהלך היום הגשמים יתפשטו עד לצפון הנגב וקיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח וצפון הערבה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה נמוכות במידה ניכרת מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מחר יוסיף להיות מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות מצפון הארץ ועד לנגב. קיים חשש לשטפונות מקומיים בנחלי מדבר יהודה, ים המלח וצפון הערבה. משעות אחר הצהריים הגשמים ייפסקו בהדרגה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות אך הן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

בחמישי יהיה בהיר עד מעונן חלקית, בצפון הארץ ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים. תחול עלייה קלה בטמפרטורות אך הן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

בשישי ייעשה בהיר עד מעונן חלקית, בצפון הארץ יתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.