סופ"ש נוח לפנינו: מזג אוויר נאה עם טמפרטורות רגילות לעונה | התחזית
מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות • בתחילת השבוע תהיה עלייה קלה בטמפרטורות, ובאילת צפויות להירשם 40 מעלות
i24NEWS
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תחזית מזג האוויר: היום (שישי) צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
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מזג האוויר יימשך גם בשבת, אך בתחילת השבוע צפוייה עלייה קלה בטמפרטורות.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 19-32; טבריה 20-32; חיפה 20-27; תל אביב 22-28; ירושלים 15-27; באר שבע 19-31; אילת 27-39
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