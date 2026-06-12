סופ"ש נוח לפנינו: מזג אוויר נאה עם טמפרטורות רגילות לעונה | התחזית

מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות • בתחילת השבוע תהיה עלייה קלה בטמפרטורות, ובאילת צפויות להירשם 40 מעלות

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