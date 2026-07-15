ממשיך להיות חם מאוד: עליה בטמפ' והכבדה בעומס החום | התחזית
לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה בהיר • מידות החום יטפסו בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ושם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה • בימים הקרובים תחול התחממות הדרגתית
i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
תחזית מזג האוויר: היום (רביעי), לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ושם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של i24NEWS לעדכונים שוטפים <<<
מחר, יום חמישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
ביום שישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
ביום שבת יהיה מעונן חלקית עם עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 37-24; טבריה 39-27; חיפה 31-25; תל אביב 31-26; ירושלים 32-22; באר שבע 36-23; אילת 41-30.
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות