תחזית מזג האוויר: היום (רביעי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית בבוקר, ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. עדיין הביל במישור החוף. צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.

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מחר (חמישי) בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום.

ביום שישי יהיה מעונן חלקית בבוקר ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.

ביום שבת יהיה מעונן חלקית בבוקר ובהמשך היום ייעשה נאה. לא צפוי ניכר בטמפרטורות. הטמפרטורות יוסיפו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.

התחזית לפי יישובים: קצרין 37-21; טבריה 37-24; חיפה 31-25; תל אביב 31-26; ירושלים 32-19; אשדוד 32-24; באר שבע 35-22; אילת 41-30.