תחזית מזג האוויר: היום (ראשון) הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני. בשעות אחר הצהריים הרוחות בנגב יתחזקו, וייתכן שם אובך. ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ.

מחר, שני, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. גשמים מקומיים צפויים לרדת מצפון הארץ לצפון הנגב, ייתכנו סופות רעמים יחידות. אחר הצהריים קיים חשש קל משיטפונות מקומיים בנחלי מדבר יהודה, ים המלח ובקעת הירדן. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. לקראת הערב הגשמים ייפסקו.

ביום שלישי יהיה מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. עדיין ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון מזרח הארץ.

ביום רביעי יהיה מעונן חלקית וללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 17-32; טבריה 16-32; חיפה 16-29; תל אביב 15-24; ירושלים 13-28; באר שבע 16-28; אילת 22-33.