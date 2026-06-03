תחזית מזג האוויר: עלייה בטמפרטורות וחם מהרגיל לעונה

תחזית מזג האוויר: היום (רביעי), יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ותחול עליה קלה בטמפרטורות.

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• מחר, יום חמישי, יהיה בהיר, בעיקר בהרים ובפנים הארץ תחול עליה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.

• ביום שישי תחול התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיו גבוהות מעט מהרגיל לעונה.

• ביום שבת, ללא שינויי ניכר במזג האוויר.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 18-34 ; טבריה 20-34; חיפה 19-28; תל אביב 22-28; ירושלים 20-30; באר שבע 21-34; אילת 28-40.