תחזית מזג האוויר: עלייה בטמפרטורות וחם מהרגיל לעונה

יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ותחול התחממות קלה • בהמשך השבוע, מידות החום יעלו בהדרגה, וייעשה חם מהרגיל לעונה

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חוף ים בהרצליה, ארכיון
חוף ים בהרצליה, ארכיוןמיכאל גלעדי/פלאש90

תחזית מזג האוויר: היום (רביעי), יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ותחול עליה קלה בטמפרטורות.

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• מחר, יום חמישי, יהיה בהיר, בעיקר בהרים ובפנים הארץ תחול עליה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.

• ביום שישי תחול התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיו גבוהות מעט מהרגיל לעונה.

• ביום שבת, ללא שינויי ניכר במזג האוויר.

 התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 18-34 ; טבריה 20-34; חיפה 19-28; תל אביב 22-28; ירושלים 20-30; באר שבע 21-34; אילת 28-40.

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