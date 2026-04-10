הגשם עוד כאן, לצד סופות רעמים - מתי זה יסתיים? | התחזית
יהיה מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות • גשם מקומי צפוי בצפון הארץ ויתכנו סופות רעמים יחידות • בהמשך השבוע, ללא שינוי ניכר
תחזית מזג האוויר: היום (שישי) יהיה מעונן חלקית ותחול התחממות קלה. גשם מקומי צפוי בצפון הארץ ויתכנו סופות רעמים יחידות. בהמשך השבוע, ללא שינוי ניכר.
היום, שישי, יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ צפוי גשם מקומי ויתכנו סופות רעמים יחידות. תחול עליה קלה בטמפרטורות.
מחר, שבת, יהיה מעונן חלקית. צפוי גשם מקומי, ברובו קל בעיקר בצפון הארץ. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
ביום ראשון יוסיף להיות מעונן חלקית. עד שעות הצהריים יתכן גשם מקומי, ברובו קל בצפון הארץ. מידות החום עדיין ללא שינוי ניכר.
ביום שני יהיה בהיר בדרך כלל. תחול עליה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 12-21; טבריה: 13-21; חיפה: 15-19; תל אביב: 14-21; ירושלים: 8-17; באר שבע: 11-22; אילת: 19-29