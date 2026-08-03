תחזית מזג האוויר: היום (שני) תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף. תחול הקלה מסויימת בעומסי החום, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל חלקי הארץ. משעות הצהריים הרוחות יתחזקו בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

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מחר (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ובהמשך ייעשה בהיר. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות שם חם מהרגיל לעונה, והביל במישור החוף. עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.

ביום רביעי יהיה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. במישור החוף יוסיף להיות הביל. עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.

ביום חמישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ובמהלך היום ייעשה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. תחול הקלה בעומסי החום.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 25-38; טבריה 25-39; חיפה 26-32; תל אביב 27-33; ירושלים 22-33; באר שבע 25-37; אילת 32-42.