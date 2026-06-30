היום חם מהרגיל לעונה, מחר ירידה קלה בטמפרטורות | התחזית
היום יהיה בהיר, והטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ • מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ • בשישי מהפך: מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות
תחזית מזג האוויר: היום (שלישי) ייעשה בהיר לאחר התפזרות עננות הבוקר, והטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
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מחר (רביעי) ייעשה נאה לאחר התפזרות עננות הבוקר, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
בחמישי ייעשה נאה לאחר התפזרות עננות הבוקר, לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות.
בשישי יהיה מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 21-36; טבריה 22-36; חיפה 22-29; תל אביב 24-30; ירושלים 19-31; באר שבע 20-34; אילת 28-40.