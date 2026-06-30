היום חם מהרגיל לעונה, מחר ירידה קלה בטמפרטורות | התחזית

היום יהיה בהיר, והטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ • מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ • בשישי מהפך: מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות

i24NEWS 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■