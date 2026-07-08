גשם ביולי? טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף | התחזית
במהלך הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף, לאחר מכן יהיה מעונן חלקית • תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט נמוכות לעונה • מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות
תחזית מזג האוויר: היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארת ובמישור החוף. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
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מחר (חמישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
בשישי ובשבת יהיה נאה לאחר התפזרות עננות הבוקר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 34-21; טבריה 34-23; חיפה 29-24; תל אביב 30-26; ירושלים 27-18; באר שבע 31-22; אילת 38-27.