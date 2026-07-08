גשם ביולי? טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף | התחזית

במהלך הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף, לאחר מכן יהיה מעונן חלקית • תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט נמוכות לעונה • מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות

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