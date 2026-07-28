לקראת שרב: הכבדה נוספת בעומסי החום | תחזית מזג האוויר

תחזית מזג האוויר: היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר בשעות הבוקר, ובהמשך היום ייעשה בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה קלה בעומסי החום.

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• מחר, יום רביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ושם ייעשה חם מהרגיל ויבש. הביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.

• ביום חמישי תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.

• ביום שישי יהיה בהיר לרוב. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב אזורי הארץ.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 22-36; טבריה 23-36; חיפה 24-31; תל אביב 25-31; ירושלים 18-31; באר שבע 22-34; אילת 28-40.