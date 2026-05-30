תחזית מזג האוויר: מעונן חלקית עד בהיר, תחול התחממות קלה
תחול עלייה קלה בטמפרטורות • מחר, התחממות נוספת וייתכן גם גשם קל • בהמשך השבוע, ללא שינוי ניכר
תחזית מזג האוויר: היום (שבת) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
מחר, יום ראשון, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. משעות הצהריים יתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון מזרח הארץ.
ביום שני יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מידות החום יהיו רגילות לעונה.
ובשלישי יהיה בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 16-30; טבריה 18-31; חיפה 19-25; תל אביב 20-25; ירושלים 13-25; באר שבע 17-29; אילת 24-35.
