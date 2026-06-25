היום ובמהלך הסופ"ש: מעונן חלקית בבוקר, בהמשך היום יתבהר | התחזית

בימים הקרובים מזג האוויר יהיה מעונן חלקית בשעות הבוקר, ובהמשך היום ייעשה נאה • במהלך סוף השבוע לא יהיה שינוי בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה, ביום ראשון תחול התחממות קלה

i24NEWS 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■