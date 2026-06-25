היום ובמהלך הסופ"ש: מעונן חלקית בבוקר, בהמשך היום יתבהר | התחזית
בימים הקרובים מזג האוויר יהיה מעונן חלקית בשעות הבוקר, ובהמשך היום ייעשה נאה • במהלך סוף השבוע לא יהיה שינוי בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה, ביום ראשון תחול התחממות קלה
i24NEWS
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תחזית מזג האוויר: היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית בבוקר, ובהמשך היום ייעשה נאה. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
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מחר (שישי) ובשבת יהיה מעונן חלקית בבוקר, ובהמשך היום ייעשה נאה. לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות.
ביום ראשון יהיה נאה עד מעונן חלקית בבוקר, ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 34-19; טבריה 34-21; חיפה 28-23; תל אביב 29-23; ירושלים 28-16; באר שבע 32-21; אילת 38-27.
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