תחזית מזג האוויר: היום (שני) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.

מחר (שלישי) יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי, ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.

ביום רביעי יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות יירדו במידה ניכרת ויחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. תורגש הקלה בעומסי החום ברוב האזורים.

ביום חמישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול שוב עלייה ניכרת בטמפרטורות, וייעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי, ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 31-16; טבריה 31-17; חיפה 24-17; תל אביב 25-17; ירושלים 27-15; באר שבע 31-15; אילת 36-23.