תחזית מזג האוויר: היום (שלישי), יהיה בהיר לרוב. תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות שם חם מהרגיל לעונה. הביל במישור החוף. תורגש הקלת מה בעומס החום אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.

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מחר, יום רביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. עדיין הביל במישור החוף. צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.

ביום חמישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום.

ביום שישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן תהיינה רגילות בעונה ברוב אזורי הארץ.