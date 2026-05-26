הקיץ מתקרב, אך בקרוב צפויה התקררות קלה | התחזית
בימים הקרובים הטמפרטורות צפויות להישאר קבועות, למעט ירידה קלה היום בהרים ובפנים הארץ • כמו כן צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר ברוב חלקי הארץ
תחזית מזג האוויר: היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
מחר (רביעי) ימשיך להיות מעונן חלקית עד בהיר, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
ביום חמישי יהיה מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
ביום שישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 29-16; טבריה 29-16; חיפה 24-18; תל אביב 25-19; ירושלים 25-12; באר שבע 27-16; אילת 32-21.
