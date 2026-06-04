תחזית מזג האוויר: היום (חמישי) תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וייעשה חם מהרגיל לעונה. יהיה לרוב בהיר.

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היום, חמישי, יהיה לרוב בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וייעשה חם מהרגיל לעונה.

מחר, שישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.

ביום שבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ויהיה בהיר בדרך כלל.

ולתחילת שבוע הבא, ביום ראשון יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 18-34; טבריה 19-35; חיפה 20-29; תל אביב 21-29; ירושלים 21-31; באר שבע 21-34; אילת 26-41