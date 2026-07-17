לקראת שרב: הכבדה בעומסי החום במהלך הסופ"ש | תחזית מזג האוויר
היום לא צפוי לחול שינוי ניכר בטמפרטורות • מחר תחול התחממות, ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ • בתחילת השבוע ייעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי • התשקיף המלא
תחזית מזג האוויר: היום (שישי) ייעשה נאה לאחר התפזרות עננות הבוקר, ולא צפוי לחול שינוי ניכר בטמפרטורות.
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• מחר, יום שבת, לאחר התפזרות עננות בבוקר ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
• ביום ראשון תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
• ביום שני מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 35-22; טבריה 35-23; חיפה 29-22; תל אביב 30-24; ירושלים 31-20; באר שבע 34-21; אילת 41-31.