היום (שבת) ברוב אזורי הארץ ירד גשם מקומי ויתכנו סופות רעמים בודדות. רוחות חזקות ינשבו וישרור אובך כבד. בדרום הארץ ינשבו רוחות עזות ויתחוללו סופות חול. תחול עליה ניכרת בטמפרטורות בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. משעות הערב יתכנו שיטפונות במדבר יהודה וים המלח.

מחר, יום ראשון: מזג האויר יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ירד גשם מקומי ויתכנו סופות רעמים בודדות. בצפון הנגב ייתכן גשם מקומי קל. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת והלחות תעלה.

ביום שני: צפוי להמשיך להיות מעונן חלקית. עד שעות הצהרים בצפון הארץ ובמרכזה עדיין יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.