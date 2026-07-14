תחזית מזג האוויר: היום (שלישי) יהיה בהיר לאחר התפזרות עננות הבוקר. תחול עלייה קלה בטמפטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ושם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה בעומסי החום.

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מחר (רביעי) יהיה בהיר, ותחול עלייה קלה נוספת בטמפטורות בעיקר בהרים, שם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.

ביום חמישי יהיה נאה לאחר התפזרות עננות הבוקר, וללא שינוי ניכר.

ביום שישי יהיה נאה, ותורגש הכבדה בעומסי החום.

התחזית לפי יישובים: קצרין 36-21; טבריה 37-22; חיפה 29-22; תל אביב 30-23; ירושלים 31-17; אשדוד 30-23; באר שבע 34-20; אילת 41-28.