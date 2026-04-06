תחזית מזג האויר: היום (שני) ימשיך להיות מעונן חלקית, ובצפון הארץ צפוי גשם מקומי. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, אך עדיין הן תהינה נמוכות מהרגיל בעונה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מחר (שלישי) ימשיך להיות מעונן. בשעות הבוקר צפויים גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות, בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. הגשמים יתפשטו גם למרכז הארץ בהמשך היום, וקיים סיכוי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. בנגב ייתכנו גשמים מקומיים, והרוחות יתחזקו בעיקר בדרום הארץ. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל בעונה.

ביום רביעי יהיה מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים ויתכנו סופות רעמים יחידות, מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. קיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי מדבר יהודה, ים המלח ובצפון הערבה. משעות אחר הצהריים הגשמים ייפסקו בהדרגה. הטמפרטורות יהיו ללא שינויי ניכר.

ביום חמישי צפוי מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית, כאשר בצפון הארץ עדיין ייתכן גשם מקומי. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 9-20; טבריה 11-20; חיפה 12-19; תל אביב 13-20; ירושלים 8-17; באר שבע 9-21; אילת 20-27.