תוספת מפתיעה לגל החום: גשם צפוי ברחבי הארץ | התחזית
הטמפרטורות יוסיפו להיות היום גבוהות מהרגיל לעונה • באזורים נרחבים צפויים גשמים מקומיים, שיימשכו אל תוך הסופ"ש • החל ממחר: גל החם יישבר עם ירידה דרסטית בטמפרטורות • תחזית מזג האוויר המלאה
תחזית מזג האוויר: הטמפרטורות יוסיפו להיות היום (שישי) גבוהות, כשחם מהרגיל עד שרבי. במהלך היום צפוי גשם מקומי ברוב אזורי הארץ, יתכנו סופות רעמים וקיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, הנגב והערבה.
היום, שישי, יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי, גשם מקומי צפוי ברוב הארץ.
מחר, שבת, תחול ירידה דרסטית בטמפרטורות שיהיו רגילות לעונה.
מחרתיים, ראשון, צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות, צפוי גשם מקומי בצפון הארץ.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 21-34; טבריה: 21-35; חיפה: 20-33; תל אביב: 21-33; ירושלים: 18-30; באר שבע: 21-35; אילת: 25-32