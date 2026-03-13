התחזית: מעונן עם גשם מקומי קל, בשבת - התחממות ואובך

תחזית מזג האוויר: היום (שישי) לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות ולקראת הערב יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. במהלך הלילה הגשם והרוחות יתחזקו ברוב אזורי הארץ ויעשה אביך. מחר ירד גשם מקומי ברוב אזורי הארץ, יתכנו סופות רעמים בודדות ותחול עליה ניכרת בטמפרטורות.

• היום, יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב והטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. לקראת הערב יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, ובמהלך הלילה הגשם והרוחות יתחזקו ברוב אזורי הארץ ויעשה אביך.

• מחר, יום שבת, ברוב אזורי הארץ ירד גשם מקומי ויתכנו סופות רעמים בודדות. ינשבו רוחות עזות, ישרור אובך ובדרום הארץ יתחוללו סופות חול. תחול עליה ניכרת בטמפרטורות והן תהינה גבוהות מהרגיל לעונה.

• ביום ראשון יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם מקומי ויתכנו סופות רעמים בודדות. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת והלחות תעלה.

• ביום שני יהיה מעונן חלקית. עד שעות הצהרים בצפון הארץ ובמרכזה עדיין יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.