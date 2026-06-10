תחזית מזג האוויר: מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי בטמפרטורות
יהיה מעונן חלקית עד בהיר • מידות החום יהיו ברובן רגילות לעונה • בהמשך השבוע - ללא שינוי ניכר
i24NEWS
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תחזית מזג האוויר: היום (רביעי), יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מידות החום יהיו ברובן רגילות לעונה במרבית אזורי הארץ.
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מחר, חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
ביום שישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
בשבת יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 34-21; טבריה 34-20; חיפה 27-20; תל אביב 28-22; ירושלים 29-19; באר שבע 32-20; אילת 40-29.
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