סופ"ש הפכפך: ירידה בטמפרטורות - ואז התחממות | התחזית

• היום, יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהינה רגילות לעונה.

• מחר, יום שבת, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת, ויהיה חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.

• ביום ראשון יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יעשו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף צפוי גשם מקומי. ינשבו רוחות ערות ובדרום הארץ יתכן אובך. משעות הערב יתכן שלג בחרמון.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 15-25; טבריה 16-25; חיפה 15-21; תל אביב 16-21; ירושלים 11-20; באר שבע 13-24; אילת 20-30.