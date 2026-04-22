מושלם למנגלים: מזג אוויר נוח ביום העצמאות עם התחממות קלה | התחזית

תחזית מזג האוויר: היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

היום, יום העצמאות, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מחר, יום חמישי, תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן יהיו רגילות לעונה. יהיה מעונן חלקית עד בהיר.

ביום שישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אחר הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.

ביום שבת יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות יוסיפו לעלות, ויהיה חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 11-25; טבריה 11-26; חיפה 12-21; תל אביב 13-21; ירושלים 9-22; באר שבע 8-26; אילת 17-29.