תחזית מזג האוויר: היום (שני), יהיה מעונן חלקית. גשם מקומי צפוי בצפון ובמרכז הארץ הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. במשך השבוע, הגשמים המקומיים יימשכו אך תחול התחממות הדרגתית.

היום, שני, יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

מחר, יום שלישי, יהיה מעונן חלקית ותחול התחממות קלה.

ביום רביעי יהיה מעונן, במהלך היום יחלו לרדת גשמים מקומיים ברוב אזורי הארץ וייתכנו סופות רעמים.רוחות חזקות ינשבו וייתכן אובך בעיקר בדרום הארץ. קיים סיכוי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והנגב. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות.

בחמישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן. הרוחות יתחזקו. יתכן אובך. מדי פעם צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 10-18; טבריה 11-19; חיפה 14-18; תל אביב 14-19; ירושלים 8-14; באר שבע 11-17; אילת 16-25.