תחזית מזג האוויר: היום (שני) יהיה מעונן חלקית בבוקר, וייעשה בהיר במהלך היום. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן ייעשו שם מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

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מחר (שלישי) יהיה מעונן חלקית בבוקר וייעשה בהיר בהמשך. הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום רביעי יהיה מעונן חלקית בבוקר וייעשה נאה במהלך היום. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.

ביום חמישי יהיה מעונן חלקית בבוקר ולאחר מכן ייעשה נאה. לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 22-36; טבריה 22-36; חיפה 21-29; תל אביב 24-29; ירושלים 19-31; באר שבע 21-35; אילת 29-41.