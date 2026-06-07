אחרי השרב: ירידה בטמפרטורות וחזרה למזג אוויר נוח | התחזית
הטמפרטורות ירדו היום ויחזרו להיות רגילות לעונה, אך כבר בתחילת השבוע צפויה מגמת התחממות הדרגתית • ביום רביעי יהיה חם מעט מהרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ
תחזית מזג האוויר: היום (ראשון) תחול ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעונה. יהיה לרוב בהיר.
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היום, ראשון, יהיה לרוב בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעונה.
מחר, שני, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.
ביום שלישי תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יהיה מעונן חלקית עד בהיר.
ביום רביעי יהיה בהיר לרוב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 18-33; טבריה 20-32; חיפה 20-27; תל אביב 21-28; ירושלים 15-27; באר שבע 20-31; אילת 27-36.