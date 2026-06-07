אחרי השרב: ירידה בטמפרטורות וחזרה למזג אוויר נוח | התחזית

הטמפרטורות ירדו היום ויחזרו להיות רגילות לעונה, אך כבר בתחילת השבוע צפויה מגמת התחממות הדרגתית • ביום רביעי יהיה חם מעט מהרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ

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