תחזית מזג האוויר: היום (שלישי), לאחר התפזרות עננות הבוקר, ייעשה בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות מעט חם מהרגיל, יבש בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף.

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מחר, רביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייעשה חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ, ויוסיף להיות הביל במישור החוף. תורגש הכבדה בעומסי החום.

ביום חמישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר. תחול עלייה קלה נוספת במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, ויוסיף להיות הביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.

ביום שישי בבוקר יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ובהמשך ייעשה נאה. תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן ישובו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 36-22; טבריה 36-24; חיפה 31-23; תל אביב 31-25; ירושלים 22-32; באר שבע 35-22; אילת 41-31.