תחזית מזג האוויר: מעונן חלקית, תחול התחממות
תחול עליה בטמפרטורות, בעיקר בהרי הצפון • בהמשך השבוע יוסיף להיות מעונן חלקית ותחול התקררות קלה
i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
תחזית מזג האוויר: היום (רביעי), יהיה מעונן חלקית. בהרי הצפון בעיקר תחול התחממות.
>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<
מחר (חמישי), יהיה מעונן חלקית. בהרי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.
ביום שישי יוסיף להיות מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. משעות הצהריים בהרי הצפון ינשבו רוחות מערביות ערות.
ביום שבת יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 29-17; טבריה 24-21; חיפה 24-21; תל אביב 25-10; ירושלים 26-14; באר שבע 28-17; אילת 35-21.
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות