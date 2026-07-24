תינוקות ופעוטות נוטים לבחון את העולם עם הפה, וסביר להניח שאם אתם חולקים את הבית (והלב) שלכם עם אחד או יותר מהם - מצאתם את עצמכם צועקים ואף מוציאים מהפה שלהם דברים שהם לא אמורים לאכול.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בין אם אתם מטיילים בטבע - או רק יוצאים לגינת המשחקים הקרובה לביתכם, ריכזנו עבורכם את הצמחים שרק נראים תמימים אך יכולים להוביל לביקור בחדר המיון.

הרדוף הנחלים הוא צמח הגדל בכל חלקי הארץ בגדות נחלים ובהרים מהגולן ועד לצפון הנגב, ואת שיאי הצפיפות והגובה ניתן לראות בנחל בצת בגליל, שם נראים שיחי הרדוף כמו עצים של ממש עם גזע; ובנחל זויתן בגולן, ששיחי ההרדוף יוצרים בו מעין חורש סבוך וצפוף. הוא נחשב לרעיל במיוחד למערכת העיכול עבור בני אדם, שכן הוא מכיל מספר תרכובות, בהן אולאנדרין, הידועה במיוחד בהשפעתה החריפה על פעילות הלב.

אכילת עלים יכולה לגרום למגוון סימפטומים בהם: חוסר תיאבון, בחילה, הקאה, בלבול, שינויים בראייה, היפרקלמיה והפרעות בקצב הלב (כמו דופק גבוה או דופק לא סדיר), וכן האטת קצב הלב וסימנים נוירולוגיים עד כדי חסם במערכת ההולכה של הלב, איבוד הכרה ואפילו מוות.

דיפנבכיה מנוקדת מצוי בבתים רבים, אך אינו צמח תמים כפי שהוא נראה - שכן בליעה של אחד מעליו עלולה לגרום להרעלה קשה ביותר המתבטאת בחסימה של דרכי הנשימה.

דורנטה מצויה היא שיח רב שנתי שמקורו בעיקר בדרום אמריקה, ובישראל הוא משמש לרוב כגדר חיה. פירותיו הכתומים-צהובים ועליו רעילים ביותר.

אזדרכת מצויה נחשבת כיום למין פולש, כאשר כל חלקיה רעילים ומסוכנים והריכוז הגבוה ביותר של הרעל - נמצא בפירות הצהובים. במקרה של בליעה יש חשש לשיתוק, הקאות ומצוקה נשימתית.

קיקיון מצוי הוא עץ נפוץ ברוב אזורי הארץ, אשר כל חלקיו רעילים ומסוכנים. הריכוז הגבוה ביותר של הרעל נמצא בפירותיו הצהובים, ובליעה שלהם עלולה להוביל לשיתוק, הקאות ומצוקה נשימתית. הוא נחשב לרעיל פי 6,000 מציאניד ועלול לגרום למוות

לנטה ססגונית היא בשיח ירוק עד, דוקרני במקצת אשר מדיף ריח חריף ושכיח בגינות הנוי. פירותיו רעילים כשהם בוסריים, שכן הם מכילים אלקלואידים מורכבים מסוג לנטנין, ואכילתם עלולה לגרום להרעלה דומה לזו של אטרופין.

לוף ארץ ישראלי: מדובר בצמח בעל תפרחת מרשימה בצבע ארגמן כהה, כמעט שחור, ומרקם קטיפתי. הצמח רעיל, אך משמש למאכל אחרי הריסת הרעל בקליה או בישול ממושך. הרעל החריף נמצא הן בפקעות והן בעלים, והוא גורם להקאות.

רוש עקוד הוא צמח רב שנתי זקוף וגבוה המתייבש בקיץ. הוא מדיף ריח רע ונחשב לרעיל ומסוכן מאוד - כאשר הרעל קוניאין מרוכז בעיקר בפרי טרם הבשלתו וכן בקנה-השורש. מדובר בחומר רעיל מאוד וחסר צבע.

מה עושים במידה של חשד להרעלה?

קודם כל - הרחיקו צמחים מילדים קטנים ולמדו אותם כי אין להכניס לפה צמחים לא מוכרים. בהמשך, התקשרו למכון הארצי למידע בהרעלות שנמצא בבית החולים רמב"ם - 04-7772725 ומלאו אחר הוראותיהם. בכל מקרה, אין לגרום לילד להקיא ללא הוראה מפורשת של רופא.