פרו ורבו? תרחיש האימה שמאיים על האוכלוסיה בעולם המערבי | מיוחד לסופ"ש

במשך עשורים הסיוט הגדול של האנושות היה צפיפות - תרחישי אימה של פיצוץ אוכלוסין, רעב המוני כתוצאה מחוסר במזון, ועולם שבו אין מספיק מקום לכולם כי האדמה פשוט לא מסוגלת להכיל את כמות האנשים. אבל בזמן שדאגנו, מתחת לפני השטח התחוללה מהפכה שקטה ומפחידה לא פחות: אנחנו פשוט מפסיקים להביא ילדים. מטוקיו ועד רומא, מסיאול ועד ברלין, המנהיגים כבר לא מנסים לצמצם את הילודה - הם מתחננים שנחזור לחדר המיטות.

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החרדה הדמוגרפית החדשה היא כבר לא תיאוריה עבור מרבית מדינות המערב. מדובר במלחמה על העתיד הכלכלי, והממשלות מוכנות לשפוך עליה מיליארדים. בונוסים במזומן, סבסוד גני ילדים, חופשות לידה מפנקות - הכל נמצא על השולחן.

למרות הצ'קים הפתוחים וההבטחה להטבות מפנקות מצד הממשלות, שיעורי הילודה מסרבים לעלות. מספר רב של מדינות בעולם ניצב מול התנגשות חזיתית בין סדר חברתי שנבנה על צמיחה אינסופית לבין מציאות של התכווצות כואבת.

החשבון הפשוט של המחסור

בלב המשבר עומדת מתמטיקה אכזרית ופשוטה - פחות תינוקות היום, פירושם פחות עובדים מחר. רוב המדינות המפותחות בנו את מדיניות הרווחה שלהן - פנסיות, מערכות בריאות וביטוח לאומי - בצורה של פירמידה: בבסיס עומד צבא גדול של צעירים עובדים ומשלמי מסים שנושאים על גבם קבוצה קטנה של גמלאים.

אבל כשהילודה צונחת ותוחלת החיים נוסקת, הפירמידה הזו מתהפכת. אם בעבר שכבות הגיל הצעירות היוו את מרבית האוכלוסיה, היום אפשר לראות שדווקא המבוגרים לוקחים את הנתחים הגדולים ביותר בעוגות הדמוגרפיה. פתאום, קבוצה קטנה של צעירים מותשים צריכה לממן מערכת בריאות יקרה וקצבאות לקבוצה עצומה של קשישים.

אם במדינה כמו ניז'ר שבאפריקה, שבה שיעור הילודה גבוה במיוחד ועומד על 6.2 ילדים בממוצע לאישה, ותוחלת החיים היא 63 שנים, הגיל החציוני במדינה עומד על 15.7 שנים, מה שמצביע על אוכלוסיה צעירה למדי. מדובר בנתון הרבה יותר נמוך ממדינה מערבית כמו גרמניה, שבה תוחלת החיים גבוהה באופן משמעותי עם 82.3 שנים, אך שיעור הילודה הוא 1.35 ילדים לאישה, מה שמציב את הגיל החציוני במדינה על 45.7 שנים.

לשם השוואה, הגיל החציוני העולמי הוא 31 שנים. כשמסתכלים על גרף האוכלוסיה של שתי המדינות בחלוקה לפי קבוצות גיל, אפשר ממש לראות הניגוד שנוצר בגלל ההבדלים בשיעורי הילודה.

יפן היא המעבדה החיה של הסיוט הזה. עם שיעור פריון נמוך במיוחד העומד על 1.14 ילדים לאישה ותוחלת החיים הגבוהה ביותר בעולם (85.3 שנים), כבר שנים שהאוכלוסיה במדינה מצטמקת. במשך עשרות שנים יפן משקיעה כל סנט אפשרי בעידוד הקמת משפחות, אבל מספר הלידות ממשיך לשבור שיאים שליליים מדי שנה. התוצאה - כוח עבודה שהולך ונעלם, ומערכת רווחה שנאבקת להחזיק מעמד באחת החברות המבוגרות בעולם.

איטליה לא רחוקה מאחור, עם שיעור פריון זהה ותוחלת חיים העומדת על 84.1 שנים. למרות "קצבת הילדים המאוחדת" ובונוסים ללידה, הפריון נשאר נמוך משמעותית מרמת התחלופה - כמות הילדים לזוג הנחוצה כדי לשמר את רמת האוכלוסיה, שעומדת על 2.1 ילדים לאישה. זה משאיר את איטליה עם כלכלה מדשדשת, צעירים מובטלים ונטל תקציבי שרק הולך ומכביד.

הבחירה העומדת בפני המדינות הללו בעתיד הקרוב היא בלתי אפשרית: להעלות מסים בחדות על כוח עבודה מצטמק, לקצץ בקצבאות לקשישים, או לשקוע בחובות ענק. המתח הבין-דורי כבר מעבר לפינה.

מי יטפל באוכלוסיה המזדקנת?

שיעורי ילודה נמוכים הם לא רק גרפים בדו"חות של בנק ישראל או ה-OECD - הם משנים את הרקמה של חיי היומיום. ככל שהאוכלוסייה מזדקנת, הביקוש למטפלים ולאחיות מזנק, אבל המאגר של האנשים שיכולים לעשות את העבודה הזו, בין אם באופן מקצועי או בתוך המשפחה, פשוט מתרוקן.

ביפן כבר רואים "עובדים אבודים": נשים וגברים בגיל העמידה שנאלצים לעזוב את שוק העבודה כדי לטפל בהוריהם הקשישים, פשוט כי אין מספיק ידיים עובדות בבתי האבות. זהו "משבר טיפול" שפוגע בפריון הכלכלי ובשוויון המגדרי בו זמנית.

איטליה מנסה להילחם בזה דרך השקעה מאסיבית בגיל הרך (0-3), מתוך מחשבה שאם הורות תהיה נגישה וקלה יותר בהתחלה, אולי זוגות יעזו להביא את הילד השני או השלישי. אבל לתוכניות האלה יש תג מחיר כבד, שחייב להיות ממומן על ידי בסיס מס שהולך ונהיה צר.

סכנה רב-מימדית: נזק כלכלי, פוליטי וביטחוני

יש דאגה אחת שקשה למדוד בנתונים יבשים, אבל היא קריטית לרוח האנושית: מה קורה לדינמיות של חברה שאין בה צעירים? צעירים הם המנוע של הסטארט-אפים, של האומנות החתרנית, של הניסויים הטכנולוגיים ושל נטילת הסיכונים. חברה מזדקנת היא חברה שמרנית יותר, זהירה יותר, ואולי פחות יצירתית.

בדרום קוריאה, המצב הגיע לרמה של "מצב חירום לאומי". עם שיעור הפריון הנמוך ביותר בעולם שמגרד מלמטה את ה-0.7, הממשלה יצאה למתקפה: דיור בשכר דירה סמלי לזוגות טריים וחופשות הורות נדיבות במיוחד. זה עזר מעט, והפריון עלה לאזור ה-0.9, אבל זה עדיין רחוק מאוד מהיעד. כשאוניברסיטאות מתחילות להיסגר מחוסר בסטודנטים, העתיד של החדשנות נראה לוט בערפל.

ההתכווצות הזו לא קורית באופן שווה. היא מייצרת מרכזים מטרופוליניים תוססים כמו טוקיו או מילאנו שנשארים יציבים, המוקפים בפריפריה הולכת ונמחקת. בכפרים של איטליה ובמחוזות המרוחקים של יפן, בתי ספר נסגרים, חנויות ננעלות והתשתיות מתפוררות. תחזוק כבישים ומערכות מים עבור יישובים שמתרוקנים מאדם זה חוסר היגיון כלכלי, אבל נטישת האזורים האלו נושאת מחיר תרבותי וחברתי בלתי נתפס.

וישנו גם הממד העולמי: דמוגרפיה היא כוח. מדינות שמצטמצמות מהר יותר משכנותיהן מאבדות משקל פוליטי, כלכלי וצבאי. לא פלא שרוסיה וסין עוקבות בחרדה אחרי נתוני הילודה שלהן. זה מתחיל בנאומים על "חובה פטריוטית" להביא ילדים, ועלול להיגמר בפגיעה בזכויות נשים או במלחמות תרבות סביב הגירה, הפתרון היחיד המיידי למחסור בידיים עובדות, שנתקל בהתנגדות פוליטית עזה.

איפה ישראל עומדת במשוואה?

בהשוואה למדינות מפותחות אחרות, ישראל די רחוקה ממשבר דמוגרפי, עם שיעורי הפריון הגבוהים ביותר בקרב מדינות ה-OECD - עם 2.9 ילדים לאישה בממוצע, וגבוה מרמת התחלופה. עם זאת, בשנה שעברה הנתונים הראו ששיעורי גידול האוכלוסיה ירדו לראשונה מקום המדינה מתחת ל-1%.

האוכלוסיה בישראל עדיין ממשיכה להגדיל את עצמה ועדיין נמצאת רחוק מאוד מקריסה, אך ההאטה בשיעור הגידול מצביע על אירוע בהתהוות, שהדרך אליו לא תהיה חלקה. קובעי המדיניות יצטרכו להתאים את מערכות הרווחה במדינה למציאות המשתנה, כדי להוריד את הלחץ משוק העבודה והקופה הציבורית.

אז מה עושים מכאן?

הניסויים בעולם מלמדים שתמריצים כספיים הם פלסטר, לא פתרון. הם מייצרים עלייה קלה וזמנית, אבל לא משנים את התמונה הגדולה. מה שכן עובד (קצת) הוא שינוי עמוק בתרבות העבודה: טיפול אמין בילדים, גמישות אמיתית להורים וחופשת לידה רצינית לשני בני הזוג.

העולם החדש שמתעצב לנגד עינינו לא חייב להיות עולם של קריסה. הסכנה האמיתית היא לא שיש פחות אנשים, אלא המוסדות שלנו שעדיין תקועים במאה הקודמת ומניחים שהצמיחה תימשך לנצח. יפן, קוריאה ואיטליה הן המעבדה של כולנו. כדאי שנתחיל להסתכל על הניסוי הזה מקרוב, כי בקרוב הוא יגיע לכל מקום.