כשג'ון איזנר האמריקני וניקולא מאהו הצרפתי עלו לכר הדשא בלונדון, השבוע לפני 16 שנים, למשחק בסיבוב הראשון של טורניר ווימבלדון, הם ציפו לעוד משחק שגרתי. הם בוודאי לא דמיינו שהם ייפרדו לבסוף 11 שעות, חמש דקות ושלושה ימים לאחר מכן, אחרי ששברו שיא שאף אחד לא התקרב אליו מאז - וסיפקו את אחד מרגעי הספורט הגדולים והזכורים בהיסטוריה.

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איזנר דורג אז במקום ה-23 בעולם, ומאהו, שדורג במקום ה-148, בכלל פילס את דרכו לטורניר דרך המוקדמות. השניים פתחו את ההתמודדות במגרש 18 הצדדי, בתאריך 22 ביוני 2010 בשעה 18:13 - אך חבטת הסיום נרשמה רק ב-24 ביוני.

בהתחלה הכול נראה רגיל לחלוטין. שתי המערכות הראשונות הסתיימו מהר יחסית, והשתיים הבאות הגיעו לשוברי שוויון: מאהו לקח את הראשונה (4:6), איזנר הפך (3:6, 6:7), והצרפתי השווה ל-2:2 במערכות עם 6:7 משלו. בשעה 21:07, בדיוק עם קביעת השוויון, השופט הפסיק את המשחק בשל החשיכה. השחקנים והקהל הלכו לישון בציפייה שהמערכה החמישית והמכרעת למחרת תימשך שעה, לכל היותר. הם לא יכלו להיות רחוקים יותר מהמציאות: המערכה הזו לבדה עמדה להיות ארוכה יותר מכל משחק טניס מלא ששוחק אי פעם.

היום שבו הזמן עצר מלכת

השחקנים חזרו למחרת, ביום השני בשעה 14:05. המארגנים סברו שיהיה להם מספיק זמן לסיים לפני השקיעה, אך שני הענקים סירבו להישבר. עם הגשות מפלצתיות ומשחק דשא מהיר שמקנה יתרון מובהק למגיש, המשחקונים רדפו זה את זה: 10:10, 20:20, 40:40.

ההיסטריה במתחם הרקיעה שחקים, ואנשים המומים החלו לנהור למגרש 18 כדי לצפות בלוח התוצאות, שפשוט קרס בתוצאה 47:47 מאחר שלא תוכנת להציג מספרים כאלה. הטכנאים נאלצו לתקן אותו תוך כדי תנועה. במהלך המרתון המטורף, לאיזנר היו 4 נקודות משחק שבהן היה מרחק נגיעה מניצחון, אך מאהו הציל את כולן בקור רוח מדהים. קצת אחרי השעה 21:00, החשיכה שוב הכריעה, והשופט מוחמד לאחיאני, נאלץ לעצור את המשחק פעם נוספת, בתוצאה הבלתי נתפסת 59:59 בסט החמישי.

ביום השלישי המשחק התחדש בשעה 15:40. שני הטניסאים כבר היו מותשים לחלוטין וסבלו מכאבי שרירים קיצוניים. מגרש 18 הפך למוקד עלייה לרגל: צופים נטשו את המגרשים המרכזיים, טיפסו על גגות סמוכים והצטופפו סביב הגדרות כדי לחזות בפלא.

למרות התשישות, הדו-קרב נמשך לאורך 20 משחקונים נוספים עד ל-68:68. במצב של 68:69 לטובתו, איזנר הגיע לנקודת המשחק החמישית שלו. מאהו המותש ניגש לרשת, ואיזנר חבט כדור חולף (Passing shot) מושלם בבקהנד לאורך הקו. הצרפתי לא הגיע, והאמריקני התרסק על הדשא באנחת רווחה עצומה. התוצאה הסופית במערכה החמישית: 70:68. בסיום המשחק, השניים כבר בקושי הצליחו ללכת.

מלבד המשחק והמערכה הכי ארוכים, איזנר ומאהו שברו שיאים נוספים: הכי הרבה משחקונים במערכה אחת (112) ובמשחק כולל (183); הכי הרבה אייסים לשחקן בודד במשחק (ג'ון איזנר עם 113) והכי הרבה אייסים משותפים (216).

הקריסה הפיזית והדיכאון הקליני: המחיר הכבד של התהילה

הניצחון ההיסטורי הפך את איזנר לכוכב על בארצות הברית, אך ברמה הספורטיבית הטורניר שלו נגמר באותו רגע. פחות מ-24 שעות לאחר מכן הוא נאלץ לעלות לסיבוב השני כשהוא מרוקן לחלוטין, והובס תוך 74 דקות בלבד מבלי שהצליח לחבוט אפילו אייס אחד לרפואה. עם זאת, בהמשך הקריירה הוא מינף את הפרסום, ביסס את מעמדו בטופ 10 והפך לבכיר הטניסאים האמריקנים במשך עשור, עד לפרישתו ב-2023 כשיאן האייסים של כל הזמנים.

מנגד, עבור מאהו, היום שאחרי היה כואב בהרבה. מאהו שילם מחיר נפשי ופיזי כבד, ושקע בדיכאון קליני עמוק שנמשך חודשים ארוכים. "לא יכולתי לשאת את זה שנתתי הכול והפסדתי. זה הותיר אותי מרוקן", הודה לימים באוטוביוגרפיה שלו. "במשך תקופה ארוכה, בכל פעם שראיתי את הספרות 70 ו-68, הגוף שלי היה מגיב פיזית. הייתי רואה את לוח התוצאות ההוא בסיוטים שלי בלילה".

הוא המשיך בקריירת היחידים, כשדירוג השיא שלו היה 37. עם זאת, בסופו של דבר החליט להתמקד במשחקי הזוגות - שם הוא הצליח הרבה יותר: הוא הפך למדורג ראשון בעולם, קטף חמישה תוארי גראנד סלאם, ומצא את התיקון שלו כשזכה בטורניר הזוגות דווקא על הדשא של ווימבלדון ב-2016.

סופו של עידן הגלדיאטורים

המשחק ההיסטורי הזה לא רק מתח את גבולות היכולת האנושית, אלא גם שינה את פני הענף לנצח. עולם הטניס הבין שהעינוי שעברו השניים במגרש 18 הוא סכנה בריאותית שאסור שתחזור על עצמה. הטורנירים הגדולים החלו לשנות את החוקים בהדרגה, עד שבשנת 2022 נקבע יישור קו היסטורי ואחיד: במצב של 6:6 במערכה המכרעת, עוברים לשובר שוויון מורחב עד 10 נקודות.

החוק המודרני מבטיח ששום ספורטאי לא ייאלץ עוד לבלות שלושה ימים על המגרש עבור כרטיס לסיבוב השני. ה-70:68 של איזנר ומאהו יישאר לנצח מונומנט לעידן אחר - רגע מטורף, חד-פעמי והרואי.